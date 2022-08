Oroscopo di Paolo Fox di Venerdì 26 Agosto 2022: Acquario scontento

Ariete Siete sempre tra i protagonisti del momento ma invitiamo a mettere da parte entusiasmi improvvisi anche per quanto riguarda il lavoro. Non possiamo escludere che voi siate anche arrabbiati o demoralizzati per un problema o un danno vissuto di recente ma ci saranno le giuste intuizioni e siamo certi riuscirete a fare molto. Attenzione ai soci se ci sono spese da dividere.

Toro I piccoli conflitti di coppia possono essere superati già dal 5 Settembre quando Venere sarà favorevole. Come abbiamo spiegato in altre occasioni i nati sotto questo segno zodiacale non vogliono più vivere relazioni a metà, o dentro o fuori! Quindi ci sarà chi ha chiuso una storia ma anche chi ha definito per sempre il proprio rapporto sentimentale, non devono esserci ombre.

Gemelli Questa giornata apre con una Luna favorevole, Mercurio entra in un segno amico. Le intuizioni valgono molto, e voi che siete il re della comunicazione, con il vostro segno governato da Mercurio, non dovrete fare neanche troppo per mettervi in luce. Non manca una buona dose di energia visto che da pochi giorni Marte si trova proprio nel segno.

Cancro Bene essere positivi, anche in vista della settimana prossima che vedrà la Luna favorevole, ma non vorremmo che voi rimaneste vittime di ragionamenti che comportano un eccessivo pessimismo, perché ci troviamo di fronte ad una situazione generale che purtroppo ha comportato qualche ritardo soprattutto nel lavoro o qualche piccola amarezza. Tutto è stato da rivedere nel corso degli ultimi mesi.

Leone Dal punto di vista astrologico non c’è nulla da eccepire! Luna nel vostro segno, Mercurio e Marte favorevoli, Venere che parla di amore; non solo siete protagonisti ma potete anche imporvi con le vostre idee che non sono affatto male. Ci sono delle giornate in cui la luce delle stelle colpisce in maniera più certa la nostra vita, e oggi vi rendete conto di quanto sia importante il vostro ruolo in un’azienda e in famiglia.

Vergine La Luna si sta avvicinando al vostro segno zodiacale, quindi non manca la consueta vivacità nelle faccende affettive. Possibili momenti di allegria in famiglia e il clima risulta tranquillo per quanto riguarda il lavoro. Le uniche dispute possono nascere nelle storie d’amore che già hanno avuto problemi a fine Giugno.

Bilancia L’evento più importante di questa giornata è certamente l’ingresso di Mercurio nel vostro segno. Questo pianeta forma un aspetto molto buono con Marte, favorendo in maniera determinante le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 Agosto. Ne parliamo subito in modo da dare la possibilità di porre rimedio.

Scorpione Non vi basta rimettervi in gioco, ora volete prendervi anche qualche piccola soddisfazione e c’è da dire che queste stelle prevedono un periodo di grande impegno e di grandi energie. Se avete in mente un nuovo progetto, potete farlo partire ma in queste ore dovete guardarvi le spalle da reazioni troppo impulsive.

Sagittario Conviene anticipare i tempi, soprattutto se ci sono cose da chiarire e di cui dovete parlare. Questo perché la giornata di domani è sottoposta ad uno stress notevole, infatti sabato e domenica non saranno pochi i Sagittario che tenderanno ad annoiarsi.

Capricorno E’ un periodo di prospettive e rivincite; chissà da quanto tempo stavate aspettando di mettervi in luce, nonostante le complicazioni non manchino vista l’avversità di Giove. L’esito delle battaglie personali che state conducendo dipende soprattutto da voi e dal vostro talento ma in questo momento avete una grande capacità strategica e di azione.

Acquario Questa Venere in opposizione parla di una giornata frenetica, simile a quelle che avete vissuto di recente. C’è una certa scontentezza nell’aria, potrebbe essere riferita all’ambiente di lavoro, alla famiglia, oppure semplicemente al caos che in questi giorni in qualche modo coinvolge la vostra vita.