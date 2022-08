Energia: prezzo medio in Italia sale a 718 euro al Mwh

Si sta verificando un preoccupando e vertiginoso aumento dei prezzi del gas e dell’energia. Tutto ciò sta provocando, in modo chiaramente consequenziale, un aumento dei costi per garantire la produzione di zinco, dell’alluminio e dei fertilizzanti.

Cosa ha fatto aumentare nuovamente i prezzi secondo gli esperti?

Secondo gli esperti, a far schizzare nuovamente le quotazioni è stato il timore per i nuovi lavori di manutenzione del gasdotto Nord Stream 1. Stando alle ultime informazioni lo stop dovrebbe durare solo tre giorni, ma non è escluso che i lavori possano, in qualche modo protrarsi.

Energia: prezzo medio Italia sale a 718 euro al MWh

Sale alla quota record di 718,71 euro al MWh il prezzo medio fissato per l’energia elettrica in

Italia per la giornata di domani, contro i 614,76 euro di oggi ed il massimo di 637,76 euro al MWh di ieri. A renderlo noto è il Gestore dei mercati energetici.

Carburanti, nuovi rincari per il diesel: il prezzo supera la benzina

Ancora in bilico i prezzi dei carburanti. Negli ultimi giorni sono stati registrati degli aumenti da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati del diesel: Eni, Tamoil, IP e Q8 salgono di 2 centesimi . Stando all’elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,766 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,753 e 1,775 euro/litro (no logo 1,763). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,787 euro/litro, con le compagnie tra 1,776 e 1,805 euro/litro (no logo 1,778).