Jovanotti a Castel Volturno: info e ospiti

L’enorme veliero del Jova Beach Party 2022 è pronto ad approdare sulla Spiaggia Lido Fiore di Castel Volturno (CE) per due speciali appuntamenti. Oltre 35 mila persone attese per lo straordinario evento di Jovanotti che si terrà venerdì 26 e sabato 27 agosto.

Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema Jova Beach Party 2022, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour come vero e proprio ricordo delle emozioni vissute e per rendere ancora più colorata la festa del JBP (Alfaparf Milano).

Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist pronti a cimentarsi nei trucchi più pazzi dell’estate, che il pubblico ha dimostrato di gradire (Sephora). Tra trucchi, acconciature e tatuaggi temporanei che riproducono quelli originali di Jovanotti.

Non mancano inoltre giochi in acqua o sulla spiaggia (Estathé), esperienze nel Jovaverso (Tim) e docce rinfrescanti (Havaianas).

Ospiti Jovanotti Castel Volturno

Tanti gli ospiti attesi per le due date a Castel Volturno: siete pronti a scoprire tutti i nomi?

Ackeejuice

Ariete

Avitabile e i Bottari

Ayom

Boombdabash Dj

Dadà

Davide Shorty

Fatoumata Diawara

Federica Scavo Dj

Fresco

Kalashima

Lass

Luchè

Neri per Caso

Nicola Pigini

Rocco Hunt

Rossella Essence

Sangennaro

Shari

Ri-party-amo

In occasione della decima tappa del Jova Beach Party 2022, prevista al Castel Volturno (CE) il 26 e il 27 agosto, le attività di RI-PARTY-AMO saranno declinate secondo le seguenti modalità: