Ucraina, 183esimo giorno di guerra: ecco gli aggiornamenti

Siamo al 25 Agosto 2022, e il conflitto in terra ucraina non sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare.

Sale il conteggio delle vittime di Chaplyne

Ieri l’esercito russo ha bombardato e distrutto la ferrovia di Chaplyne, la linea di trasporti che collegava Zaporizhzhia e Donetsk. Il conteggio delle vittime è oggi salito a 25 vittime, di cui due sarebbero dei bambini.

“Le operazioni di salvataggio e scavo sono state completate a Chaplyne. A seguito dei bombardamenti del settore residenziale e della stazione ferroviaria, 25 persone sono morte, due delle quali sono bambini“. Queste le parole di Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino. “Un bambino di 11 anni è morto sotto le macerie dell’edificio, un altro di 6 anni è morto nell’incendio di un’auto vicino alla stazione ferroviaria“. Oltre alle 25 persone decedute, sarebbero state feriti altri 31 individui, fortunatamente non in pericolo di vita.

Mosca giustifica l’attacco alla ferrovia

“Come risultato di un attacco diretto con un missile Iskander a un treno militare nella stazione ferroviaria di Chaplyne, oltre duecento uomini della riserva delle forze armate ucraine e dieci unità di equipaggiamento militare in viaggio verso la zona di combattimento del Donbas sono stati distrutti“. Questa la versione fornita da Mosca riguardo il bombardamento avvenuto ieri alla stazione Chaplyne. Secondo il Cremlino, l’attacco avrebbe avuto solo ragioni militari.

La nave Osprey S arriva in Turchia

Nel frattempo la nave da carico Osprey S è giunta questa mattina in Turchia, più precisamente nel porto di Iskenderun. Il cargo ucraino aveva al suo interno 11.500 tonnellate di mais ed è riuscita a raggiungere la meta senza intoppi dopo dieci giorni di viaggio. Partita dall’Ucraina il 15 Agosto, oggi finalmente è riuscita ad attraccare in Turchia. Queste le informazioni riportate dal servizio di monitoraggio delle navi Marine Traffic.