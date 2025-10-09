GAL, giunta alla conclusione l’attività “CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza rurale”

di Redazione ZON

Dopo la conclusione del progetto VoT – Villaggi della Tradizione, che si è tenuta martedì 7 ottobre nella sede del GAL, è arrivata a conclusione nella mattinata di ieri, mercoledì 8 ottobre, la lunga attività del “CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza rurale”, con la presentazione finale di un report che ha raccontato le fasi salienti del progetto.

Il progetto CREA MED, in questi tre anni, ha visto protagonisti i ragazzi dei dieci Istituti scolastici del territorio, articolatosi con circa trenta incontri seminariali e la collaborazione delle Amministrazioni locali, dell’ASL di Salerno, dell’Università di Salerno – con i Dipartimenti di Medicina e Farmacia – e di professionisti del territorio che hanno supportato e reso possibile la realizzazione del progetto.

Protagonisti sono stati gli alunni delle terze elementari dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana, accompagnati dalla Dirigente scolastica Daniela Ruffolo e dai docenti. Sono stati ricevuti dal Presidente Antonio Giuliano e dal Team del GAL, diretto da Eligio Troisi, il quale ha salutato i presenti – in particolare la Coordinatrice del GAL Sentieri del Buon Vivere, capofila del progetto, Elisabetta Citro – e ha ringraziato la Regione Campania, il Presidente Vincenzo De Luca, l’Assessorato all’Agricoltura e i Dirigenti regionali che, scommettendo sui ruoli e le capacità dei GAL quali Agenzie di Sviluppo Locale, hanno sostenuto le iniziative.

“Oggi ci troviamo qui, nello stesso posto da dove siamo partiti quattro anni fa. A conclusione di questo progetto sulla sana alimentazione – ha continuato Troisi – siamo più che soddisfatti del percorso fatto insieme ad altri interlocutori che ci hanno sostenuto e creduto nell’importanza di creare le basi per un’azione educativa sulla sana alimentazione rivolta alla popolazione scolastica; con la duplice convinzione che, parlando di Dieta Mediterranea, facciamo anche un’importante azione di marketing territoriale dei nostri prodotti: olio, nocciola, mela annurca.”

Il Presidente del GAL, Antonio Giuliano, si è complimentato con gli alunni dell’Istituto per aver accettato di seguire uno stile di vita migliore attraverso la Dieta Mediterranea. Ha ringraziato la Dirigente Daniela Ruffolo per aver accettato l’invito del GAL a proporre ai ragazzi una sana e corretta alimentazione, aggiungendo:

“Ragazzi, ho voluto fortemente che nei plessi scolastici di Giffoni Valle Piana ci fossero le mense scolastiche, perché è dai banchi di scuola che bisogna iniziare ad abituare i ragazzi a mangiare sano – ha dichiarato il Presidente Giuliano, poi ha fatto loro una promessa – con la nuova programmazione che andremo a presentare a giorni, il nostro impegno continuerà per promuovere la Dieta Mediterranea, investendo più risorse per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi.”

La Coordinatrice del GAL del Buon Vivere, capofila del progetto, Elisabetta Citro, ha spiegato agli alunni come è nato il progetto nel 2021 e di come gli altri GAL, compreso quello Colline Salernitane, abbiano creduto nell’iniziativa.

“Un ringraziamento particolare va al GAL Colline Salernitane, partner del progetto, ben diretto da Eligio Troisi, perché ha saputo mettere in campo una strategia vincente per far conoscere il progetto CREA MED in ogni scuola del territorio picentino. Noi, come GAL – ha continuato la Coordinatrice Citro – abbiamo realizzato i laboratori didattici presso le nostre scuole e, a conclusione di questo progetto, possiamo ritenerci soddisfatti del grande lavoro che abbiamo fatto e dei risultati raggiunti.”

La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti, la professoressa Daniela Ruffolo, ha ringraziato il GAL per aver coinvolto l’Istituto in un progetto di primaria importanza su una sana e corretta alimentazione.

“Noi come scuola saremo sempre al vostro fianco, ogni qualvolta ci chiamerete a contribuire per la crescita del territorio. Per noi il GAL Colline Salernitane è un punto di riferimento importante ed irrinunciabile.”

Interessante e molto seguito dai ragazzi l’intervento della nutrizionista Marianna Rizzo, la quale ha avuto il compito di indicare nelle mense scolastiche una sana e corretta alimentazione negli istituti dei dieci comuni del territorio picentino. Poi ha spiegato:

“Ragazzi, siete fortunati, perché vivete in un luogo dove ci sono gli ‘elementi principi’ della Dieta Mediterranea: l’olio di oliva extravergine Colline Salernitane e la Nocciola di Giffoni IGP, due prodotti che non devono mai mancare sulle nostre tavole. Mangiate sano per evitare il fenomeno dell’obesità e di malattie cardiovascolari.”

“La sana alimentazione attraverso i prodotti del territorio” è stato questo il monito del prof. Michele Giaquinto, che ha spiegato ai ragazzi come i prodotti locali possano invertire la rotta verso una sana alimentazione, evitando cibi spazzatura che causano obesità e disturbi alimentari.