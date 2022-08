Prezzo del gas ancora in rialzo: salirà ancora del 15%

Il gas resta tutt’ora una delle risorse più importanti per le nostre vite. Proprio per questo, dopo la chiusura del Nord Stream, ad opera del governo russo, gli Stati europei sono alla ricerca di nuove trattative, in vista dell’inverno.

Prosegue infatti la corsa del prezzo del gas al mercato di Amsterdam, che continua a macinare record su record: ora scambiato a 283 euro al megavattora: i contratti “futures” su settembre balzano oltre il 15,5%.

La ricerca del gas a prezzi più ragionevoli ha spinto il cancelliere tedesco Scholz ed il ministro dell’economia Habeck addirittura in Canada, e per cercare e rafforzare nuove partnership per l’energia. Habeck ha infatti dichiarato di essere il primo a temere la stagione fredda: “Abbiamo ancora un inverno molto critico davanti a noi: dobbiamo aspettarci che Putin riduca ulteriormente il gas“, ha dichiarato.

In effetti, venerdì scorso, la compagnia russa Gazprom, responsabile del Nord Stream, aveva annunciato lo stop alle consegne attraverso il gasdotto per tre giorni, dal prossimo 31 agosto al 2 settembre, ufficialmente per “manutenzione“. Molti pensano che si tratti di un’ulteriore scusa per interrompere le forniture di gas in Europa.



Con i prezzi in aumento, si prevedono un costi difficilmente sostenibili per alcune filiere produttive europee (e per le famiglie): il prezzo al mercato olandese, influenza direttamente il costo del gas (e dell’energia) su tutta l’economia.

Arriva la provocazione anche dalla Russia. Il vice capo del consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev, ha commentato il prezzo record toccato dal gas. “Gas: 2.800 dollari per mille metri cubi – scrive su Telegram -. Sembra che solo Scholz, che sta cercando benzina in Canada, riesca ancora a lavarsi per bene. Cosa accadrà al prezzo alla fine dell’anno? 3.000 dollari? 4.000 dollari? Chi offre di più, signori?” aggiunge Medvedev