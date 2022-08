Mascherina obbligatoria al chiuso: le ipotesi per l’autunno

Con l’arrivo delle estate l’uso delle mascherine è sempre più superficiale ma qualcuno in vista dell’autunno comincia già a parlare di un possibile obbligo dell’uso dei dispositivi di sicurezza. In Germania questa è già una realtà, il governo tedesco infatti sta lavorando per inserire l’obbligo di mascherina, sia al chiuso che all’aperto, nei prossimi mesi.

Attualmente in Italia la mascherina è già obbligatoria sui mezzi di trasporto, quindi bus, tram, treni e aerei. Ci sarà inoltre nuova obbligatorietà di mascherine e test negli ospedali e nei centri di assistenza sanitaria. È quanto prevede l’ultima bozza per la legge di protezione dalle infezioni, annunciata congiuntamente dai ministeri di Salute e Giustizia. La norma deve ancora essere approvata dal governo e poi sottoposta eventualmente al parlamento. Le misure entrerebbero in vigore dal 1 ottobre 2022 al 7 aprile 2023.

Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano, la scelta della Germania va nella giusta direzione: “È giusto pianificare ora”, ha detto lo specialista all’Adnkronos Salute. “Credo che in modo pragmatico stia facendo quello che penso stia accadendo anche in Italia: definire scenari differenti da gestire con interventi all’insegna della gradualità, valutando le diverse opzioni comprese situazioni in cui, se necessario, si possa riprendere in considerazione degli obblighi, facendo tesoro anche delle esperienze vissute nella situazione emergenziale di inizio pandemia“.