Decreto Aiuti bis: ecco tutti gli incentivi messi a punto

Il decreto Aiuti bis compre un ampio raggio di settori, dalle pensioni alla siccità, e alla scuola. Il decreto è stato varato dal governo per tutelare i redditi di famiglie, imprese e lavoratori fortemente colpiti dalla fiammata dei prezzi. Ecco quali sono state le misure messe a punto.

Per le pensioni il governo ha definito un nuovo taglio del cuneo. Il taglio del cuneo si amplia di 1,2 punti per i redditi fino a 35.000 euro e parte retroattivamente da luglio. La riduzione, compreso il primo intervento in manovra, sale così a due punti. Il costo è di 1,2 miliardi. Con risorse per 1,5 miliardi arriva anche l’anticipo della rivalutazione del 2% delle pensioni a partire dal primo ottobre, tredicesima compresa, e l’anticipo del conguaglio.

Con il decreto aiuti bis arriva poi la possibilità di includere i contributi per pagare le utenze domestiche nelle regole del welfare aziendale. Raddoppia a 516 la soglia esentasse per i fringe benefit.

Bollette. E’ prorogata anche per il quarto trimestre l’azzeramento degli oneri di sistema per l’elettricità e la riduzione di quelli del gas. Resta al 5% l’Iva sul gas.

Bonus sociale. Anche per il quarto trimestre dell’anno si amplia la platea dei destinatari del bonus sociale per luce e gas. Per il gas sono previste misure di sostegno per i vulnerabili, con una ridefinizione della platea, che comprende over75 e disabili. A tutela di tutti gli utenti è poi sospesa fino a ottobre la possibilità per le aziende di modifica unilaterale dei contratti.

Siccità. Sono previsti aiuti per le imprese agricole che abbiano subito danni dalla siccità e prive di copertura assicurativa.

Scuola. Nasce la figura del ‘docente esperto’ che guadagnerà 5.650 euro in più con assegno annuale ad personam: i prof ‘esperti’ non potranno essere più di 8mila e saranno selezionati tra i docenti di ruolo che abbiano superato tre percorsi formativi consecutivi.

Sanità. Per il bonus psicologo arrivano 25 milioni in più, quello destinato agli abbonamenti del tpl avrà 101 milioni in più. Subisce invece una riduzione (di 630 milioni in base al monitoraggio delle domande pervenute) la dote per il 2022 dell’assegno unico per i figli.

Per il Servizio sanitario nazionale arriva un miliardo in più. L’aumento del Fondo per il 2022 sale così a 4 miliardi di euro.