Ucraina, sviluppata App in grado di individuare le mine

Gli sforzi di sminamento delle aree territoriali ucraine sono facilitati dall’utilizzo di un’app, “Demining of Ukraine”, in grado di rilevare gli ordigni esplosivi russi. Le autorità invitano i civili a scaricarla e a prestare molta attenzione.

‘

Il conflitto in corso tra Ucraina e Russia ha influito drasticamente sulla vita di centinaia di migliaia di civili e soldati, i quali hanno compreso quanto possa essere precaria l’esistenza di un essere umano. La crisi umanitaria è ulteriormente sovraccaricata dall’utilizzo di ordigni esplosivi disseminati su tutto il territorio ucraino dalle truppe nemiche russe. Le mine antiuomo, infatti, mettono costantemente in pericolo la vita di milioni di persone.

Individuare una mina può salvare una vita

Fortunatamente è stata sviluppata un’applicazione in grado di individuare e localizzare gli ordigni esplosivi. Le autorità ucraine e le organizzazioni umanitarie, in modo particolare l’Unicef, hanno provveduto alla diffusione di tutorials, al fine di istruire adulti e bambini sul riconoscimento di una mina. Inoltre, alcuni video mostrano l’utilizzo di questa nuova app, intuitiva ed efficiente, la quale rende pubblica la mappatura delle aree in cui sono segnalate, per mezzo di puntini colorati, mine e ordigni esplosivi.

I dati sono piuttosto allarmanti: i soccorritori hanno finora neutralizzato e rimosso ben 40.000 mine tra le regioni di Donetsk, Kharkiv e Kherson.

Rendere l’Ucraina un luogo sicuro e vivibile

L’identificazione delle aree pericolose consente alla popolazione ucraina di ritornare alle proprie abitazioni e di coltivare la terra in sicurezza, evitando di calpestare zone pericolose. Infine, l’app permette a ogni cittadino ucraino di entrare subito in contatto con i genieri, i quali provvederanno a disinnescare gli ordigni.

Recentemente è rimasto gravemente ferito un contadino da una mina anticarro mentre lavorava i propri campi. Nei pressi della medesima i soccorritori hanno rinvenuto altre nove mine sotterrate dalle truppe russe.

L’educazione è, dunque, una questione di vita o di morte. Il miglior modo per prevenire le vittime della guerra, soprattutto i bambini, è insegnare loro come stare al sicuro: a tal proposito corre in loro aiuto il celebre cane Patron.