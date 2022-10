Guerra in Ucraina, esplosioni nei pressi di Kherson

Il responsabile dell’amministrazione regionale Oleksandr Starukh, ha denunciato un nuovo attacco missilistico contro la città di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. Allerta anche a Kiev dove è risuonato l’allarme aereo.

“La Russia sta preparando coscientemente un disastro nell’Ucraina meridionale. Hanno minato la diga e unità della centrale idroelettrica di Kakhovka”: l’inondazione cancellerebbe 80 centri abitati, tra cui Kherson. L’allarme arriva dal Presidente Volodymyr Zelensky nel suo intervento al Consiglio Europeo: a rischio centinaia di migliaia di persone. Il Presidente Zelensky ha chiesto anche nuove armi di difesa aerea, in particolare a Italia e Francia, mentre negli Stati Uniti Biden accusa i repubblicani di voler tagliare i fondi a Kiev.

“Senza dubbio, Putin sta facendo ogni sforzo per coinvolgere le forze armate bielorusse in un conflitto militare diretto con l’ Ucraina – ha affermato il ministro -. L’obiettivo è chiaro: aprire un secondo fronte contro l’ Ucraina per vincolare le nostre forze e, di conseguenza, indebolire la pressione della nostra controffensiva a sud e ad est”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Kuleba ha sottolineato che i militari ucraini “capiscono tutto questo, anche i diplomatici capiscono cosa sta succedendo. Tutti i rapporti sono già stati fatti al presidente, che ha dato tutte le istruzioni relative a questo problema. Ognuno di noi sta facendo tutto il possibile nelle proprie aree di competenza per prevenire tutto questo e per rendere l’ Ucraina il più possibile preparata a qualsiasi scenario”.