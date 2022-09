Il Signore degli anelli- gli Anelli del Potere: oggi l’esordio su Prime con i primi due episodi

Dopo una lunga attesa, finalmente il lancio della serie Prime Video più attesa della stagione. Si tratta del revival della storica trilogia cinematografica e letteraria de Il Signore degli Anelli, oggi rilasciata sulla piattaforma streaming di Amazon.

Nato dalla Penna di J.R.R. Tolkien, la Terra di Mezzo rivivrà attraverso una storia epica, narrata migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Dopo un periodo di apparente pace, i protagonisti della serie si ritroveranno a dover affrontare alcuni pericoli che incomberanno sulla loro terra. Sullo scenario delle celebri Montagne Nebbiose, Lindon e il regno di Númenor, i regni e i personaggi protagonisti della vicenda si imporranno sugli eventi per costruire un’eredità in grado di sopravvivere ben oltre il loro tempo.

8 episodi in totale,2 dei quali rilasciati oggi, faranno conoscere il personaggio Míriel (Cynthia Addai-Robinson), la Regina reggente dell’isola di Númenor, governata dagli Uomini discendenti da Elros, fratello mezzelfo di Elrond (Robert Aramayo), un architetto e un politico.

Insieme a loro ci saranno Durin IV (Owain Arthur), Principe della città nanica Khazad-dûm, e Isildur (Maxim Baldry), marinaio di Númenor. Nel cast anche l’attrice Nazanin Boniadi, scelta per interpretare Bronwyn, madre umana e guaritrice. La lista degli attori comprende anche Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

La serie, costata ad Amazon la cifra record di circa 715 milioni di dollari, di cui un terzo per acquisire i diritti dalla Warner Bros, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata girata in Nuova Zelanda, restrizioni Covid comprese. Attualmente sono previste cinque stagioni, come dichiarato dal producer J.D. Payne:

Una scommessa sui tutti hanno puntato, anche Jeff Bezos, Ceo di Amazon:

“Mio figlio è un grande fan di Tolkien e dopo che Amazon è stata coinvolta, è venuto da me, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ‘Papà, ti prego, non fare putt*nate’. (…) Voglio ringraziare gli showrunner per avermi ascoltato ogni volta che è stato utile, ma soprattutto devo ringraziarli per avermi ignorato esattamente nei momenti giusti“.