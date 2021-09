Il Soldino del Mulino Bianco sta tornando: è la merenda per nostalgici

Mulino Bianco rimette in commercio il Soldino in edizione limitata con scatola di latta personalizzata. Pronti ad ordinarlo?

Il Soldino di Mulino Bianco sta tornando. Un regalo, questo, pensato soprattutto per chi è cresciuto negli anni ’80 e ’90 ed ha assaporato questa merendina ‘nostalgia‘.



La riedizione del Soldino, stando a Dissapore, non arriverà sugli scaffali dei supermercati. Si tratterà, infatti, di una edizione limitata, ordinabile sul sito. Riceverete così la storica merenda fatta di pan di spagna e ripiena di crema di cacao in una scatola di latta personalizzata. Il prezzo è di 24 euro. Quali sono i valori nutrizionali? Sempre su Dissapore leggiamo:

“energia: per 100 grammi, 1779 kJ o 425 kcal; per pezzo (40 g), 712 kJ o 170 kcal; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 9%

grassi (di cui acidi grassi saturi): per 100 grammi, 20 g (14 g); per pezzo (40 g), 8 g (5,6 g); per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 11% (28%)

carboidrati (di cui zuccheri): per 100 grammi, 54,3 g (40 g); per pezzo (40 g), 21,7 g (16 g); per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 8% (18%)

fibre: per 100 grammi, 2,6 g; per pezzo (40 g), 1 g; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), –

proteine: per 100 grammi, 5,6 g; per pezzo (40 g), 2,2 g; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 4%

sale: per 100 grammi, 0,210 g; per pezzo (40 g), 0,084 g; per AR in 100 g (assunzione di riferimento di un adulto medio considerando 8400 kJ o 2000 kcal), 1%”.