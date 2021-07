Il tennis italiano saluta Tokyo 2020: i risultati

Fabio Fognini e Camilla Giorgi si arrendono a Medvedev e Svitolina. Niente più Italia a Tokyo 2020: “Ho giocato un match alla pari con il n°2 al mondo”

Termina ai quarti di finale l’avventura di Camilla Giorgi a Tokyo 2020, mentre Fabio Fognini non va oltre gli ottavi e si arrende al numero due al mondo Medvedev. Il grande anno del tennis italiano si conferma parzialmente alle Olimpiadi, considerando le assenze forzate di Berrettini (finalista di Wimbledon) e Sinner, entrambi out per infortunio.

All’Ariake Park Tennis le condizioni sono estreme, con picchi di temperatura e umidità altissimi. Camilla Giorgi parte male e subisce un parziale di 0-4, per poi rimontare e mettere a segno tre giochi consecutivi. Nel momento migliore dell’italiana la Svitolina si sveglia e chiude il set 4-6. Stesso risultato anche nel secondo set, con Camilla che subisce il break decisivo sul 4-5.

“Ho commesso troppi errori, non ero al meglio fisicamente, mi sentivo un po’ stanca. Ho avuto tante occasioni per chiudere il punto ma non le ho sfruttate”.

Fabio Fognini aveva un cliente scomodo e nonostante ciò ha portato a casa il secondo set (3-6), dopo il dominio di Medvedev nel primo (6-2). Nel decisivo ultimo set emergono le qualità del russo, che nonostante qualche difficoltà e molti rischi break, si salva e chiude 6-2, volando ai quarti di finale di Tokyo 2020. “Le condizioni erano estreme, eravamo scoppiati ma io mi sentivo bene. Ho giocato un match alla pari col numero 2 su questa superficie a 34 anni. Non è poi così male”.

Risultati

Giorgi-Svitolina 0-2: 4-6, 4-6

Fognini-Medvedev 1-2: 2-6, 6-3, 2-6