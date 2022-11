Ilary Blasi bacia Bastian a Zurigo: Totti cancellato?

A cinque mesi dalla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sembrerebbe aver iniziato una nuova relazione: il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini l’ha infatti pizzicata mentre, all’aeroporto di Zurigo, bacia e abbraccia un uomo dal fisico possente.

Scorrendo in anteprima le pagine del magazine, che arriva in edicola mercoledì 30 novembre, scopriamo che lui si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco e vive a Francoforte. La relazione tra Ilary Blasi e Bastian, che conferma la passione delle donne di spettacolo italiane per i vichinghi (vedasi Diletta Leotta recentemente travolta dalla passione per il portiere tedesco Loris Karius), sarebbe recente e le foto scattate dal settimanale Chi risalirebbero ad un weekend che i due hanno trascorso a Zurigo in un sontuoso resort con centro benessere, The Dolder Grand che costa fino a 1600 Euro a notte.

E Totti fa un regalo “impegnativo” a Noemi

Se la frequentazione di Ilary Blasi con l’adonico Bastian vive la sua fase embrionale, procede a gonfie vele e alla luce del sole la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: la coppia ha recentemente partecipato al Globe Soccer Awards di Dubai, attirando i flash patinati di tutto il mondo ai quali non sarà certo sfuggito l’anello che lei portava al dito. Regalo del fu Pupone, si mormora, che nel frattempo ha trovato casa a Roma Nord.