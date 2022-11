Qatar 2022, Brasile e Portogallo volano agli ottavi

Dopo tante sorprese, ecco qualche certezza. Se alcune big hanno iniziato faticando in questa Coppa del Mondo, non si può dire certo lo stesso per loro. Brasile e Portogallo hanno ottenuto entrambe nella seconda giornata il diritto di accedere agli ottavi di Qatar 2022. Risultato che tutti davamo per scontato all’inizio del torneo, ma che dopo gli altri risultati poteva nascondere qualche insidia.

Prendiamo il caso della Germania ad esempio, o anche quello dell’Argentina ritrovata solo nell’ultima partita. Le big del calcio mondiale stanno riscontrando molta a fatica a carburare in questo anomalo Mondiale. Per questo motivo la qualificazione delle due nazioni parlante portoghese da certezze che al momento mancavano.

La stella guida e quella infortunata

La vittoria di misura contro la Svizzera però ha dimostrato come il Brasile possa andare in difficoltà contro una squadra ben schierata. Anche se piena di fenomeni lì davanti, per ottenere il passaggio del turno è servita la rete del mediano Casemiro. Nessuno tra Vinicius, Richarlison, Rodrygo, ecc, è riuscito a penetrare la difesa elvetica. Per questo motivo lo spettro di Neymar inizia a farsi sentire sopra lo spogliatoio verde-oro, privo della sua stella.

Situazione diametralmente opposta per il Portogallo, che invece può ancora contare sulla sua superstar in campo. Cristiano Ronaldo infatti, anche se al momento non ha più un club di appartenenza, in nazionale si trasforma, diventando l’uomo simbolo a tutti gli effetti. Anche senza andare in marcatura, CR7 dimostra come la sua sola presenza possa essere motivo di incoraggiamento per i suoi compagni. La vittoria di 2-0 contro l’Uruguay ne è la prova, tanto da valare lo sbarco agli ottavi di Qatar 2022.