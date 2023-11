Ilary Blasi a cuore aperto su Netflix: arriva “Unica”

di Riccardo Manfredelli

“A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato”. Da quando il suo matrimonio con Francesco Totti è giunto al capolinea, è rimasta in un attendista silenzio stampa: ora Ilary Blasi è pronta a fornire la sua versione dei fatti e lo fa su Netflix attraverso il documentario “Unica”, disponibile in streaming da venerdì prossimo, 24 novembre 2023.

Il racconto in prima persona dell’ex letterina oggi conduttrice televisiva in quota Mediaset, promette scintille sin dal titolo che è una frecciatina diretta all’ex marito: riprende, infatti, la dedica (“6 unica”) che l’ex capitano della Roma le fece per festeggiare un gol durante il derby con la Lazio, qualche tempo prima del loro matrimonio (che potè contare anche su una diretta televisiva targata Sky). Uniti dalla tv via satellite, separati dallo streaming.

La separazione Totti-Blasi sui media

Tuttavia, non si può certo dire che le reti generaliste non abbiano beneficiato del rumore attorno alla separazione tra Totti e Ilary Blasi: fu proprio lei a spiegare a Belve (dando di fatto il via al chiacchiericcio patinato) che no, il suo matrimonio con “er pupone” non sarebbe sopravvissuto a un tradimento e sempre lei, ospite dell’amica Silvia Toffanin a “Verissimo”, a tacciare di “scarsa professionalità”, per usare un eufemismo, i giornali che avevano dato per certa una notizia (la sua separazione da Totti, ndr.) “che certa non è”. Il resto è la storia dell’estate più infuocata del gossip italiano, se fosse un film si chiamerebbe senza dubbio alcuno “La guerra dei Rolex”: la rottura ufficializzata tramite comunicato, l’intervista di lui al Corriere della Sera (che coincide, tra l’altro, con la “legittimazione” di Noemi Bocchi quale sua nuova compagna) e un nuovo amore anche per Ilary Blasi: l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Si parlerà anche di lui all’interno di “Unica”?

Non ci resta che attendere una settimana per scoprirlo.