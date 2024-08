Incendio ecoballe a Persano, impossibile utilizzare i mezzi aerei per lo spegnimento, continuo monitoraggio degli agenti inquinanti

di Redazione ZON

Ininterrotte le operazioni di spegnimento delle circa 60mila tonnellate di ecoballe incendiate a Persano, frazione di Serre in Provincia di Salerno.

L’incendio, di cui sono ancora ignote le cause, ha visto la necessità di impegnare sul posto 2 squadre dei VVF provenienti dal distaccamento di Eboli e da quello di Giffoni Valle Piana, a supporto delle squadre svariati mezzi tra cui 3 autobotti.

Costante la presenza delle autorità politiche locali e delle zone limitrofe, al lavoro i funzionari della prefettura e dei caschi rossi, presente anche l’A.R.P.A.C per i rilievi del caso. I primi dati, relativi alle concentrazioni di ossidi di azoto, benzene, particolato PM10 e PM 2.5, monossido di carbonio e idrogeno solforato, non evidenziano criticità.

La mole di incendi boschivi nella provincia impedisce al momento l’utilizzo della flotta aerea, si procede dunque a estinguere i roghi soffocando le fiamme tramite ingenti quantità di materiale inerte, sul posto diversi mezzi meccanici per la bonifica dell’area interessata dall’incendio.