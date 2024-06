Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: scontro tra auto e furgone

di Rita Milione

Attimi di paura sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto uno scontro tra un furgone bianco e un’autovettura. Velocemente sul posto sono giunti i sanitari e i Vigili del Fuoco. Attualmente, la circolazione sull’autostrada in direzione Salerno è completamente bloccata.

La dinamica dell’incidente, ancora d’acceertare, ha visto protagonisti 2 furgoni, una macchina e un motorino. Il centauro un 40enne, è stato portato al Pronto Soccorso in codice giallo. Per i conducenti della macchina travolta e i due furgoni un semplice trauma al collo.

Immediati i soccorsi della Solidarietà di Fisciano postazione India Mercato San Severino, Croce Rossa tipo B e la Misericordia di Siano.