Incidente sull’A3 tra Cava de’ Tirreni e Vietri: traffico in tilt

di Rita Milione

Attimi di paura sul tratto autostradale A3 tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, dove – come riporta L’Occhio di Salerno – è avvenuto un incidente. Al momento, non è ancora nota la dinamica del sinistro. Velocemente, sul posto sono giunte diverse squadre di soccorso. Traffico in tilt.