Cava, nuovo allarme: ecco la truffa delle gomme bucate

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo allarme in arrivo, questa volta con un pericolo molto serio che si palesa per tutti i cittadini. A Cava de’ Tirreni, infatti, è in corso la cosiddetta “truffa degli pneumatici bucati“. L’allarme è arrivato, finora, da molti cittadini che hanno denunciato il fenomeno. Nei giorni scorsi, nel mirino sarebbero finite diverse persone intente a fare vendite nei negozi. Al loro ritorno, questi ultimi avrebbero fatto la scoperta delle gomme delle loro auto bucate.

L’espediente servirebbe, poi, a rubare quello che c’è all’interno dei veicoli da parte di malintenzionati. Ancora non hanno nessuna identificazione i soggetti che stanno commettendo quest’infrazione ormai con uno schema periodico. Il trucco, naturalmente, non è nuovo, ma risulta purtroppo efficace il più delle volte. I malviventi approfittano della distrazione delle vittime, che lasciano magari l’auto aperta, per portare via soldi e cellulari dall’interno delle automobili.

Sugli episodi relativi a Cava stanno, in questi ultimi giorni, indagando le forze dell’ordine. Per ora, però, non si è riuscito a risalire ad un nome preciso.