Sarno, chiude casello autostradale: previsti lavori sulla A30

di Antonio Jr. Orrico

Lavori che porteranno disagi. Gli automobilisti sono la categoria ufficialmente più interessata, soprattutto in relazione ai disagi che, molto probabilmente, scaturiranno a breve sulla A30. Sulla Caserta-Salerno, infatti, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il casello autostradale di Sarno. A partire dalle 22 di mercoledì 3 fino alle 6 di giovedì 4 aprile, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta.

In alternativa viene consigliato di uscire a Palma Campania. Nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 aprile, con orario 22-6, il casello autostradale di Sarno sarà invece chiuso in entrata verso Salerno. In alternativa viene consigliato agli automobilisti di prendere l’uscita Nocera-Pagani.

Queste chiusure sono avvenute con il benestare del Comune, che ha deciso di comune accordo di preservare gli automobilisti da ogni possibile pericolo derivante dai lavori in corso.