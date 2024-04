Bollette luce e gas più care: il motivo

di Rita Milione

Ieri, lunedì 1 aprile, sono terminati gli effetti dei contributi straordinari previsti dalla Legge di Bilancio 2024 che consentivano agli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate di usufruire degli sconti in bolletta.

È la stessa Arera (l’Autorità per energia reti e ambiente) a comunicare che, a partire dal secondo trimestre 2024, i bonus sociali elettricità e gas tornano al regime ordinario, con le soglie Isee per accedere all’agevolazione fissate a 9.530 euro e a 20.000 euro per le famiglie con oltre tre figli.

“Si ricorda – si legge in una nota – che a fine 2023 l’Autorità aveva aggiornato i bonus sociali elettricità e gas nella misura prevista dalla normativa (la riduzione in bolletta è del 30% rispetto alla spesa di riferimento, lordo tasse, per l’energia elettrica, e del 15%, netto tasse, per il gas)”.

Nel 2023 infatti la platea dei beneficiari era stata innalzata (la soglia era fino a 15mila euro e 30mila per le famiglie numerose). È stato invece confermato il contributo straordinario che aumenta a seconda del numero dei componenti familiari, applicato in automatico a chi già riceveva il bonus elettrico, come previsto nella Legge di Bilancio 2024.

Come ricorda anche il Corriere della Sera, con il secondo trimestre del 2024 scattano diversi rincari in bolletta. Aumentano anche gli oneri generali di sistema, cioè le spese che finanziano voci diverse, per adeguare i gettiti agli oneri previsti nel 2024.