Cava, sfregio al nuovo Parco Urbano: distrutta porta servizi igienici

di Antonio Jr. Orrico

Non c’è stato nemmeno il tempo di inaugurare la nuova infrastruttura. A Cava de’ Tirreni, infatti, il primo lotto del Parco Urbano di corso Principe Amedeo ha subito uno sfregio da alcuni vandali della zona. Il parco è stato inaugurato appena sabato scorso, nel corso della vigilia di Pasqua. A riportare l’atto riprovevole è il quotidiano “La Città“, oggi in edicola.

Secondo quanto ricostruito relativamente all’accaduto, i vandali sono entrati in azione distruggendo la porta di entrata dei servizi igienici, per l’esattezza la parte inferiore, presumibilmente con un calcio o con qualche corpo contundente. Un atto di inciviltà consumatosi, presumibilmente, nella notte di Pasqua ed il lunedì in Albis.

La struttura era stata inaugurata a Cava alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, del sindaco Vincenzo Servalli e di tante altre autorità.