Baronissi, ok a finanziamento per scuola media Villari

di Antonio Jr. Orrico

Un finanziamento che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza e l’incolumità dei giovani. A poche ore dall’annuncio ufficiale in ambito elettorale, dopo aver ufficialmente dichiarato che non parteciperà alla prossima campagna elettorale di Baronissi, Gianfranco Valiante è impegnato nel garantire il massimo servizio possibile relativamente ad uno dei settori più importanti. Si tratta della scuola. La Regione Campania ha, infatti, acconsentito alla richiesta di finanziamento per la scuola media “Villari”.

Il sindaco di Baronissi, infatti, ha annunciato tramite il proprio profilo Facebook, con un post, l’arrivo dei finanziamenti per le verifiche relative alla sicurezza sismica per l’edificio scolastico. Una vittoria che lo stesso primo cittadino ha voluto celebrare esprimendo tutta la sua felicità.

“È stata accolta dalla Regione Campania la nostra istanza di finanziamento per la sicurezza sismica dell’edificio scolastico “Villari” ospitante la scuola media.” ha scritto, con un post su Facebook, Gianfranco Valiante.

Il sindaco ha poi proseguito: “Il finanziamento di 54.997 € consentirà, già alla fine dell’anno scolastico in corso, di eseguire azioni preventive di indagini e prove per valutare la vulnerabilità sismica dell’edificio.“

Questa notizia fa il paio con la prosecuzione dei lavori relativi alla nuova scuola che sorgerà a Sava prossimamente.