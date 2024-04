Utilizza il codice sconto esclusivo di About You: per te un risparmio del 15%

di Redazione ZON

About You è un e-commerce di moda nato in Germania nel 2014 e che in pochissimo tempo si è distinto come uno dei negozi online più scelti per l’acquisto di capi di abbigliamento, accessori e calzature.

Nel 2018 ha vinto il premio come migliore società unicorno di Amburgo, riconoscimento insignito alle start-up non quotate in borsa che hanno superato un milione di dollari di fatturato.

L’obiettivo principale del sito è permettere ad ogni persona di trovare il proprio stile. Nello sito web infatti potrai trovare svariate categorie di abbigliamento e accessori che rispondono anche alle esigenze e ai gusti più ricercati.

Dagli abiti con tagli più classici ai look molto più particolari, che vanno incontro alle nuove tendenze fashion: acquista capi per lui o per lei scegliendo tra migliaia di articoli e di top brand. Tra le categorie di abbigliamento troverai pantaloni, maglie, intimo, ma anche abbigliamento per lo sport, calzature e altri accessori, il tutto per rinnovare il tuo guardaroba con capi alla moda e di alta qualità.

E se cerchi anche un modo per ridurre il totale del tuo carrello, segui questi semplici consigli: risparmiare online non sarà mai stato così facile!

Risparmia il 15% con il codice sconto esclusivo di Discoup

Stile, qualità e convenienza sono i capisaldi di About You. E se desideri aggiungere un ulteriore risparmio al tuo acquisto, Discoup.com ha la soluzione perfetta per te.

Il famoso portale di codici sconto offre infatti ai suoi utenti un esclusivo codice sconto About You del 15% da utilizzare su una spesa di almeno 75 euro. Il codice sconto è valido per un periodo di tempo limitato, solamente fino al 30 aprile.

Si tratta di un coupon univoco e personale che potrai usare una sola volta ed esclusivamente sui prodotti a prezzo pieno. I capi Outlet sono quindi esclusi dalla promozione, così come tutti gli altri articoli soggetti ad uno sconto.

Prima di scegliere i capi da aggiungere al carrello, assicurati che rientrino nella promozione così da evitare sorprese al momento dell’applicazione dello sconto. Ricorda infine che il buono sconto non è cumulabile con altri codici o iniziative offerte dal sito.

Come prelevare e applicare il codice sconto a carrello

Per prelevare il codice sconto è innanzitutto necessario collegarsi a Discoup e cercare il coupon nella pagina dedicata ad About You: usa facilmente la barra di ricerca e digita il nome dello shop per trovarlo più rapidamente. A questo punto, clicca su “Scopri il codice” per visualizzare il tuo buono sconto personale e copiarlo.

E’ arrivato quindi il momento di accedere al tuo account About You e aggiungere al carrello tutti gli articoli di cui hai bisogno. Dopo aver concluso la scelta, apri il carrello per visualizzare il resoconto del tuo ordine e incollare il codice sconto precedentemente copiato.

Controlla che la stringa alfanumerica sia stata correttamente applicata e procedi con il pagamento. Conferma quindi il tuo acquisto dopo aver inserito tutti i dati richiesti: ecco che il tuo ordine sarà concluso con un risparmio del 15%!

Scopri altri modi per risparmiare su About You

Oltre al codice sconto esclusivo di Discoup ci sono altre soluzioni che puoi trovare direttamente nel sito di About You per risparmiare sui tuoi prossimi acquisti online. Tra le promozioni più amate dai clienti si possono citare gli sconti nell’Outlet, sezione segnalata nel sito con la dicitura “PROMO”.

L’Outlet di About You raccoglie tutti i capi e gli accessori proposti ad un prezzo scontato: qui troverai infatti prodotti a prezzi molto accattivanti e potrai finalmente acquistare quell’abito, quel paio di pantaloni o di scarpe che desideravi da tempo.

È possibile trovare abiti, jeans, maglie, scarpe o accessori dei migliori marchi con sconti che vanno dal 10% a oltre l’80%.

In alternativa, un’altra promozione accattivante e amata dai nuovi clienti è lo sconto del 15% sul primo ordine che si ottiene scaricando nello smartphone l’APP gratuita. Il banner dedicato alla promozione si trova generalmente in basso a destra nella homepage del sito; segui le istruzioni sullo shop online per poter beneficare dello sconto nel modo corretto.

Infine, un ulteriore bonus è quello offerto in occasione del compleanno. Se sei iscritto ad About You, riceverai infatti un codice sconto del 15% a te dedicato per il giorno del tuo compleanno.

Troverai il coupon nella tua casella di posta elettronica quindi assicurati di controllare con frequenza le mail in arrivo nei giorni precedenti o successivi al tuo compleanno. In questo modo potrai farti il regalo dei tuoi sogni e il costo del carrello non sarà più un problema: non perdere questa fantastica occasione!