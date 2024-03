Indice del clima 2024: Salerno è al 39esimo posto

di Antonio Jr. Orrico

Un’inchiesta molto importante. Il Sole 24 Ore, infatti, ha pubblicato questa mattina il nuovo indice del clima 2024. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita”. Così, si racconta in quale delle 107 città capoluogo, tra cui anche Salerno, si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”.

A spiccare su tutte, a sorpresa, è la città di Bari, capoluogo della Puglia, decretata città con il miglior clima d’Italia. Salerno si colloca, in questa speciale graduatoria, al 39esimo posto. I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti metereologici di 3bmeteo. Otto ore e mezza di sole al giorno. Nove giorni di precipitazioni estreme all’anno. Settantaquattro giorni di pioggia su 365. Solo 158 giornate l’anno fuori dal comfort climatico, cioè con un’umidità relativa superiore al 70% o inferiore al 30 per cento. Brezza estiva a 7,2 nodi medi giornalieri.

Questi sono i principali parametri climatici per costruire l’indice del clima. Per la prima volta, un territorio del Mezzogiorno conquista così il primato. Imperia, che finora aveva il primato, oggi è seconda. Altri sei centri urbani, ovvero Andria–Trani (3ª), Catania (4ª), Pescara (5ª), Chieti (7ª), Brindisi (8ª), Agrigento (9ª) e Cagliari (10ª), popolano la top ten. Anche una città del centro come Livorno (6ª) entra a far parte del roster delle prime.

Dalla parte opposta troviamo Belluno, ultima nell’indice di soleggiamento e per giornate fredde; penultima per l’umidità relativa elevata, che prende in considerazione i giorni troppo secchi d’estate e quelli troppo umidi in inverno. Negli ultimi dieci posti vi sono diversi centri della pianura padana che si posizionano lungo l’asse del Po, in particolare Alessandria (106ª), Pavia (105ª), Cremona (104ª), Piacenza (102ª), Lodi (101ª), Asti ( 100ª) e Ferrara ( 99ª).