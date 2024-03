Salerno, fioccano le multe contro le lucciole: 25 verbali effettuati

di Antonio Jr. Orrico

Provvedimenti molto seri. A Salerno, sta proseguendo la crociata in strada nei confronti delle lucciole. I Carabinieri stanno provvedendo a sgomberare la zona compresa tra via Allende, alle spalle della Curva Sud dello stadio Arechi, e via Wenner. L’obiettivo è quello di sbarrare la strada al fenomeno della prostituzione. Un’operazione che si preannuncia faticosa e anche molto minuziosa da effettuare.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, oggi in edicola, infatti, a partire dallo scorso 1 Marzo, sono già 25 le prostitute beccate nella estrema zona orientale in osservanza della ordinanza anti-prostituzione varata dal sindaco Vincenzo Napoli. Una vera e propria retata a Salerno, in cui le uniche a rischiare non saranno le lucciole.

Infatti, i clienti di queste ultime dovranno stare attenti. Per ben nove clienti, infatti, è già scattata la multa di 500 € per essere stati scoperti in auto a consumare un rapporto sessuale, due addirittura in pieno pomeriggio. L’avvicinarsi della primavera ha evidentemente riacceso i bollenti spiriti dei salernitani.