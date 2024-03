Salerno, buona la prima per le crociere: 900 turisti nel week-end

di Antonio Jr. Orrico

Un grande lancio. A Salerno, la stagione crocieristica 2024 è partita decisamente alla grande. Infatti, nel corso della giornata di ieri, domenica 24 Marzo, al Molo Manfredi hanno attraccato e sono sbarcati ben 898 crocieristi. Erano tutti a bordo della Spirit of Discovery della Saga Cruises. Insieme ai turisti, inoltre, sono anche sbarcate ben 500 persone facenti parte dell’equipaggio della nave. I social della Stazione Marittima non hanno perso tempo, rimarcando il successo con un post.

“È la prima pagina di un nuovo libro che si prepara a riempirsi di emozioni, incroci internazionali, opportunità ed esperienze, contaminazioni vitali per una città e una provincia che hanno bellezze da presentare e che si fondano sul turismo. Dopo aver ammirato l’architettura della stazione di Zaha Hadid, i passeggeri hanno fatto conoscenza con Salerno e la costiera amalfitana. In cinquecento, si sono diretti verso Vietri sul Mare, l’altra parte ha preferito camminare per le vie della città di Salerno.” ha scritto la Stazione Marittima, tramite il suo post social.

Anche il quotidiano “Il Mattino”, oggi in edicola, ha rimarcato il grande successo di Salerno. La Spirit Of Discovery sarà, quasi certamente, la prima di una grande serie di navi turistiche che sbarcheranno nel porto.

“Fino alle feste natalizie accompagnerà migliaia e migliaia di turisti internazionali alla scoperta delle bellezze di Salerno e della sua grande provincia, dalla costiera amalfitana a quella del Cilento senza dimenticare le altre realtà della Campania, compresi i siti archeologici di Paestum e Pompei.” conclude poi il post social.