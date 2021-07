Leonardo Spinazzola ha lasciato il campo nella sfida contro il Belgio. Per il terzino l’infortunio è al tendine d’Achille: i tempi di recupero

Pessime notizie per l’Italia e per Leonardo Spinazzola. Il fortissimo terzino azzurro ha lasciato il campo nel secondo tempo della gara contro il Belgio per un infortunio apparentemente muscolare. La gara, terminata poi 2-1 in favore degli uomini di Mancini, è valsa alla nazionale il passaggio al turno semifinale di Euro 2020 dove li attenderà la Spagna.

Per Leonardo Spinazzola sembra davvero essere cominciato un incubo. Per il laterale della Roma l’infortunio sembra davvero terribile. Stando alle ultime informazioni raccolte pare che la parte del corpo intaccata sia il tendine d’Achille. Lo stop per Spinazzola potrebbe davvero essere lunghissimo. Le parole di Sky sulla vicenda non fanno davvero presagire nulla di positivo per l’esterno sinistro: “Le notizie che arrivano dal suo entourage parlano di una rottura del tendine d’Achille. Europeo finito ma non solo, perché ci vogliono 4-5 mesi per recuperare da questo infortunio”.

Senza di lui l’Italia dovrà affrontare la Spagna martedì prossimo schierando nella sua posizione Emerson Palmieri, che ugualmente è stato in grado di sfoderare prestazioni decisamente positive. Purtroppo il cammino europeo per Spinazzola termina qui e, probabilmente, l’infortunio gli precluderà anche gran parte della prossima stagione di Serie A.