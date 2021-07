L’Italia di Mancini tiene duro fino al 90′ contro un Belgio mai domo e in forma smagliante. In semifinale di Euro 2020 ci sarà la Spagna

Euro 2020 per l’Italia di Mancini continua. Superato il Belgio non senza sforzo gli azzurri troveranno al Spagna che ha battuto la Svizzera ai rigori.

La partita

La prima frazione di gioco vede le squadre affrontarsi a viso aperto. Numerose sono le azioni pericolose da una parte e dall’altra e, oltre ad un gol annullato a Bonucci per fuorigioco, le marcature per l’Italia arrivano da Barella e Insigne (autore di un’autentica prodezza a giro dalla distanza). Il Belgio accorcia le distanze a pochi secondi dallo scadere con il solito Lukaku dal dischetto (rigore assai dubbio procurato da Doku su una presunta spinta di Di Lorenzo).

Nel secondo tempo le squadre mettono in campo tanta corsa e tantissima grinta. Sul piano fisico la gara diventa dispendiosa per entrambe le compagini. Dopo una prestazione opaca sul piano della tecnica Mancini è costretto a sostituire il centravanti Ciro Immobile a beneficio del gallo Belotti. Brutta tegola per l’Italia è l’uscita anzitempo di Spinazzola. Il laterale probabilmente terminerà qui la sua esperienza europea a causa di un brutto infortunio muscolare probabilmente al flessore. La gara termina con il risultato di 2-1 per gli uomini di Mancini che conquistano una strepitosa semifinale ad Euro 2020.

Tabellino e marcatori

Marcatori: 31′ Barella; 44′ Insigne; 45+2′ Lukaku (R);

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermalen, Vertonghen; Meunier (70′ Chadli) (79′ Praet), Witsel, Tielemans (69′ Mertens), T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku.

All.: R. Martinez.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (79′ Emerson Palmieri); Barella, Jorginho, Verratti (79′ Cristante); Chiesa, Immobile (74′ Belotti), Insigne (79′ Berardi).

All.: R. Mancini.

Ammoniti: 20′ Verratti (trattenuta); 21′ Tielemans (atterramento);

Espulsi: -.

Arbitro: Vincic (Slo).