Infortunio Zapata: il colombiano salterà le prime due giornate

Il bomber atalantino si ferma per infortunio e non sarà presente per il debutto della Dea. Zapata tornerà in campo dopo la sosta

Non ci voleva. Nonostante abbia resisto fino ad ora sul fronte mercato, pare che comunque l’Atalanta non potrà contare su Zapata, almeno per le prime due giornate. Infatti pare che il bomber colombiano abbia riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, il quale lo terrà fermo sia per l’inizio del campionato, sia per gli impegni in nazionale. Brutta tegola questa per Gasperini, che sin da subito dovrà rinunciare al suo terminale offensivo per eccellenza sia contro il Torino che contro il Bologna.

Zapata sarebbe dovuto anche volare con la nazionale colombiana per gli impegni di qualificazione per il prossimo mondiale. Nel programma aveva un volo il 2 Settembre per la Bolivia, il 6 per il Paraguay e il 10 il big match contro il Cile. Ora anche Reinaldo Rueda dovrà impiegare un altro giocatore al suo posto, anche se il peso specifico del numero 91 atalantino è difficile da rimpiazzare.

Il suo rientro dall’infortunio è previsto per il termine della sosta, sarà perciò probabile vederlo già in campo contro la Fiorentina il 12 Settembre. La speranza di Gasperini è che Zapata sia almeno schierabile per l’esordio stagionale della Dea in Champions League.