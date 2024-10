Le innovazioni della Smart #5

di Danilo Iammancino

La Smart #5 è la nuova ammiraglia dell’omonima casa automobilistica tedesca salita agli onori della cronaca perché, con i suoi 4,7 metri di lunghezza, sancisce una rottura con i ben più compatti modelli precedenti.

Se le caratteristiche principali sono già state enfatizzate dagli organi di informazioni di settore, in queste righe andremo a porre l’accento esclusivamente su quelle che sono le innovazioni legate alla tecnologia dell’auto elettrica numero 5 di questa nuova linea Smart.

Nuova architettura elettrica



Sul fronte delle innovazioni tecnologie della nuova Smart #5, i titoli delle copertine sono tutti per la nuova architettura a 800 volt, che a sua volta vanta una serie di batterie da 100 kWh.

Questa nuova tecnologia si riflette anche sui tempi di ricarica, dato che questa nuova Smart può passare dal 10 all’80% della batteria in appena un quarto d’ora, una manna in casi di necessità in cui non è possibile completare il ciclo per problemi di tempo. Per quel che riguarda l’autonomia in termini di km, si parla di più di 740 km (ciclo omologativo cinese CLTC).

Assistenza alla guida



Anche per quel che riguarda le tecnologie di assistenza alla guida questa nuova Smart si mostra fra le più innovative della categoria.

Svetta fra tutte, ad esempio, il cruise control adattivo, che non si limita al mantenimento della velocità, ma rallenta l’auto qualora la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede si sia significativamente ridotta; immancabili anche la tecnologia di mantenimento della corsia, che evita pericolose uscite dalla carreggiata, e il sistema di frenata automatica di emergenza.

Questi tre elementi, combinati insieme, garantiscono una guida più rilassata e sicura, e si rilevano particolarmente utili soprattutto nel traffico di città.

Infotainment di Ultima Generazione



In un mercato dove i sistemi di infotainment stanno diventando sempre più la norma, quello della Smart #5 si differenza perché presenta una tecnologia di ultima generazione.

In primo luogo, questo sistema si interfaccia in pochi secondi con lo smartphone del conducente, permettendo non solo di avere i principali servizi online sullo schermo della propria vettura, ma di fare anche il contrario, ovvero di controllare le funzionalità della Smart #5 direttamente dal proprio device mobile.

Il quadro strumenti, poi, è un LCD Ultra HD a colori da 10,3 pollici con due display AMOLED 2.5K da 13 pollici.

Assistente vocale con intelligenza artificiale



Poiché le numerose funzioni del sistema di infotainment non possono essere facilmente accessibili al conducente per motivi di sicurezza quando la vettura è in marcia, per massimizzarne le potenzialità è stato integrato un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale.

Si potrebbe definire come un “copilota virtuale” che, grazie ai comandi vocali, permette di rispondere alle chiamate, di leggere i messaggi, di avviare la riproduzione musicale, fornisce le indicazioni per il navigatore, regola la climatizzazione interna e molto altro.

Accessori di ultima generazione per il massimo comfort

Chiudono il quadro delle innovazioni legate alla Smart #5 anche una serie di accessori il cui obiettivo è rendere le ore trascorse in auto quanto più confortevoli possibili. Le luci ambientali dell’abitacolo, ad esempio, possono sfruttare fino a 256 colori, mentre i sedili possono configurarsi in un modo tale da diventare comodi e spaziosi come un letto king-size.

Per gli amanti della buona musica, infine, la Smart #5 vanta ben 20 altoparlanti installati (oltre a uno portatile), che sono fra l’altro abbinati a un proiettore integrato.

Conclusioni



Pur avendo le dimensioni di un SUV, la Smart #5 punta a essere l’auto perfetta per la città del futuro, sia per la sua alimentazione 100% elettrica, sia per tutte le funzionalità tecnologiche pensate per migliorare sensibilmente l’esperienza di guida.