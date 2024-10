Oroscopo Paolo Fox, giovedì 24 ottobre 2024: Sagittario più libero in amore

Venere e la Luna favoriscono i sentimenti, rendendo la giornata ottima per l’amore. Potresti ritrovare equilibrio nelle relazioni, specialmente se di recente il lavoro ti ha tenuto lontano dagli affetti.

Ottima energia, soprattutto per chi lavora in ambiti creativi. Anche se ci sono alcune preoccupazioni, Giove ti guida verso un futuro promettente. Mantieni l’umore alto e continua a usare l’autoironia.

Cancro

La Luna è ancora favorevole e ti dona ispirazione. Potresti fare grandi progetti per il futuro, come mettere in cantiere nuovi obiettivi familiari o professionali.