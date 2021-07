Il futuro di Insigne, in scadenza col Napoli a giugno 2020, è incerto. Ad esprimersi sul tema è stato De Laurentis, con parole forti

Il futuro di Insigne continua a far parlare in casa Napoli. Il talento azzurro è tra i protagonisti di Euro2020 con la Nazionale di Mancini, autore dello splendido goal che ha contribuito ad assicurare il pass per la semifinale della competizione. Intanto a Napoli, però, non si parla di lui solo per quanto di buono sta facendo vedere in campo con la maglia azzurra del tricolore. Tema caldo, infatti, è il suo futuro calcistico e l’ultimo in ordine di tempo ad esprimersi è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Potrebbe interessarti:

In collegamento telefonico alla mostra fotografica di Sergio Siano, in onore di Diego Maradona, De Laurentis ha spiegato: “Lorenzo sa di essere un prodotto del vivaio e infatti ho ripreso Santoro che scovò proprio Insigne: avevo bisogno di uno che conoscesse il territorio. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l’Europa è una sua scelta”. Queste sono le parole chiare e dure pronunciate da De Laurentiis in merito al futuro di Insigne, capitano dei partenopei in scadenza di contratto a giugno 2022.