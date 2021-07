L’Italbasket torna all’Olimpiade e fa spazio a Gallinari. Il cestista entra in lista, dopo aver dichiarato di voler partire per Tokyo

Danilo Gallinari parteciperà all’Olimpiade di Tokyo come membro dei 12 giocatori dell’Italbasket. Questa è la decisione dello staff tecnico della Nazionale Italiana di basket, presa questa notte a Belgrado poco dopo il trionfo degli azzurri. Battendo la Serbia, infatti, gli uomini di Romeo Sacchetti si sono qualificati per l’evento sportivo più importante al mondo in programma tra la fine di Luglio e l’inizio di Agosto. L’ottimo traguardo è stato raggiunto grazie ad un’ottima prestazione, in una partita viva che ha visto gli Azzurri sempre avanti fin dal primo minuto di gioco.

L’ufficializzazione arriverà nel giro di qualche ora, considerando che entro mezzanotte dovrà essere diramata la lista dei 12 che parteciperanno all’Olimpiade. Il posto di Gallinari sarà inevitabilmente lasciato vuoto da uno degli uomini attualmente in rosa. La scelta non è certamente facile per il coach Sacchetti, che probabilmente sceglierà di lasciare a casa uno tra Abass e Ricci per dare spazio a Gallinari. Intanto restano esclusi Belinelli e Datome, i quali avevano deciso di non prendere parte al torneo preolimpico per prepararsi meglio in vista della prossima stagione.