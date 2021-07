Incomincia a definirsi il quadro degli atleti italiani qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’elenco di tutte le discipline in attesa del braciere olimpico

Il 22 luglio si accenderà il braciere olimpico che darà il via a Tokyo 2020 (32^ edizione dei Giochi Olimpici) e l’Italia si candida a raggiungere la top 10 del medagliere come a Rio nel 2016. Il quadro di tutte le discipline che vestiranno azzurro si sta mano mano definendo, al quale si è aggiunta l’Italbasket dopo la straordinaria vittoria nel pre-Olimpico in finale contro la Serbia. In attesa di tutti i pass, elenchiamo le attuali discipline (in ordine alfabetico, come riportato da Mondiali.net) che possono già “parlare giapponese”. Ovviamente la convocazione degli atleti spetta all’allenatore.

ARRAMPICATA SPORTIVA

Ludovico Fossali (combinata maschile)

Laura Rogora (combinata femminile)

Michael Piccolruaz (combinata maschile)

ATLETICA LEGGERA

Giovanna Epis (maratona)

Luminosa Bogliolo (100 ostacoli)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Yadisleidy Pedroso (400 ostacoli)

Eleonora Marchiando (400 ostacoli)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Marcell Jacobs (100 metri)

Davide Re (400 metri)

Yeman Crippa (5000 metri e 10000 metri)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Ahmed Abdelwahed (3000 siepi)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Nadia Battocletti (5000 metri)

Paolo Dal Molin (110 hs)

Dariya Derkach (salto triplo)

Staffetta 4×100 femminile (5 posti+1 riserva)

Staffetta 4×400 maschile (5 posti+1 riserva)

Staffetta 4×400 femminile (5 posti+1 riserva)

Staffetta 4×100 maschile (5 posti+1 riserva)

Staffetta 4×400 mista (4 posti+2 riserve)

Marcia 20 km maschile

Marcia 20 km maschile

Marcia 20 km maschile

Marcia 20 km femminile

Marcia 20 km femminile

Marcia 20 km femminile

Marcia 50 km maschile

Marcia 50 km maschile

Marcia 50 km maschile

Maratona maschile

Maratona maschile

Maratona maschile

BASKET – RITORNO A TOKYO 2020

Squadra maschile 12 posti

Squadra femminile 3×3 (4 posti)

BEACH VOLLEY

Inseriamo un asterisco perché la convocazione degli atleti spetta sempre all’allenatore

Squadra maschile (conquistato da Lupo/Nicolai)*

Squadra femminile (2 posti, conquistato da Menegatti/Orsi Toth)*

Squadra maschile (2 posti, conquistato da Rossi/Carambula)*

BOXE

Giordana Sorrentino (51 kg)

Angela Carini (69 kg)

Irma Testa (57 kg)

Rebecca Nicoli (60 kg)

CANOA SLALOM

Stefanie Horn (K1)

Marta Bertoncelli (C1)

Giovanni De Gennaro (K1)

CANOA VELOCITÀ

Francesca Genzo (K1 200 femminile)

Manfredi Rizza (K1 200 maschile)

Samuele Burgo e Luca Beccaro (K2 1000 maschile)

CANOTTAGGIO – POSSIBILE SORPRESA TOKYO 2020

Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Matteo Castaldo, Federica Cesarini, Luca Chiumento, Marco Di Costanzo, Gennaro Di Mauro, Giacomo Gentili, Stefania Gobbi, Clara Guerra, Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Matteo Lodo, Alessandra Montesano, Chiara Ondoli, Stefano Oppo, Andrea Panizza, Alessandra Patelli, Luca Rambaldi, Aisha Rocek, Valentina Rodini, Bruno Rosetti, Pietro Willy Ruta, Kiri Tontodonati, Simone Venier, Giuseppe Vicino.

CICLISMO

MOUNTAIN BIKE

Gerhard Kerschbaumer

Nadir Colledani

Luca Braidot

Eva Lechner

PISTA

Elia Viviani (Omnium, Madison)

Filippo Ganna

Simone Consonni (Madison)

Francesco Lamon

Jonathan Milan

Uno tra: Michele Scartezzini, Liam Bertazzo

Martina Alzini

Elisa Balsamo (Madison)

Rachele Barbieri

Vittoria Guazzini

Martina Fidanza

Letizia Paternoster (Madison)

STRADA

Vincenzo Nibali (prova in linea)

Alberto Bettiol (prova in linea, cronometro)

Giulio Ciccone (prova in linea)

Damiano Caruso (prova in linea)

Gianni Moscon (prova in linea)

Filippo Ganna (cronometro)

Elisa Longo Borghini (prova in linea, cronometro)

Soraya Paladin (prova in linea)

Due tra: Marta Cavalli, Marta Bastianelli, Tatiana Guderzo (prova in linea)

BMX RACING

Giacomo Fantoni

EQUITAZIONE

Susanna Bordone

Stefano Brecciaroli

Vittoria Panizzon

Arianna Schivo

Emanuele Gaudiano

Francesco Zaza

GINNASTICA ARTISTICA

Squadra femminile (4 posti) *

Marco Lodadio (anelli)

Ludovico Edalli (concorso generale)

GINNASTICA RITMICA:

Italia*

All-around individuale (conquistato da Alexandra Agiurgiuculese)*

All-around individuale (conquistato da Milena Baldassarri)*

GOLF

Guido Migliozzi

Francesco Molinari

Giulia Molinaro

Lucrezia Colombotto Rosso

JUDO

Francesca Milani (48)