E’ giunta al termine la prima edizione di Love Island, il programma condotto da Giulia Del Lellis. Love Island Italia nasce come adattamento italiano di un popolare reality inglese, che ha riscosso talmente tanto successo, che anche altri Paesi hanno deciso di copiarne il format. L’Italia non poteva certo lasciarsi sfuggire questa occasione e, una volta girato, lo show è stato poi mandato in onda su Discovery+. Love Island prevede la convivenza di un gruppo di giovani ragazzi e ragazze single all’interno di una lussuosa villa, situata nelle isole Canarie. Lo scopo del programma prevede che i concorrenti durante questo periodo riescano a trovare l’amore, e la coppia più amata riscuoterà anche un corposo montepremi. A condurre il programma non poteva non esserci Giulia De Lellis. La regina dei beauty influencer che ha trovato la fama proprio grazie alla propria partecipazione a Uomini e Donne.

Puntata dopo puntata, si è ormai giunti alla conclusione della prima stagione di Love Island. Alla fine, la coppia che si è rivelata essere la favorita, è stata quella da Wolf e Rebeca. Oltre a quest’ultima, sono arrivate in finale anche quelle formate Monica e Denis, Antonino e Cristina. Ma alla fine il pubblico sembra aver fatto la sua scelta. E, cosa ancora più importante, tutti sembrano determinati a voler continuare il proprio percorso di coppia insieme all’anima gemella da poco scovata.

Una volta appurata la loro vittoria, tra i due è stato scelto Wolf per pescare quale busta avrebbe decretato l’esito del loro montepremi: la scelta era tra quella che permetteva alla coppia di uscire insieme dal reality e dividere la somma, pari a circa 20mila, oppure quella che consentiva loro di uscire insieme dal programma, ma che invece prevedeva la riscossa del premio da parte di un solo concorrente.

Ovviamente, Wolf ha scelto di divere il montepremi finale visto che, a conti fatti, è stato proprio il percorso che hanno compiuto insieme a permettere loro di arrivare in finale e vincere.