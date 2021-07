L’Italia si prepara alle Olimpiadi dopo 17 anni di attesa. Gallinari apre le porte al ct Sacchetti: “Se mi dessero l’opportunità…”

“Se l’allenatore e la federazione vorranno darmi l’opportunità di andare alle Olimpiadi una volta vinta la partita di oggi, sarei onorato di far parte di quella squadra” – così Gallinari ha infiammato i tifosi dell’Italbasket. L’ala dell’Atlanta Hawks ha aperto le porte al CT Sacchetti, protagonista assoluto dell’impresa che ha riportato gli azzurri alle Olimpiadi, che mancavano dalla lontana Atene 2004.

Potrebbe interessarti:

Il cestista non ha preso parte alle gara di qualificazione per Tokyo 2021 perché impegnato nei play-off di Nba, conclusi con la sconfitta contro i Milwaukee Bucks in finale di conference: “Sto così e così, non ho dormito stanotte“. Uno stato d’animo a metà tra delusione ed orgoglio. Morale risollevato dalla grande impresa dell’Italia, che guidata da Mannion, Polonara e tutto lo spirito del gruppo, ha vinto in terra serba, contro il “vecchio” e temuto Teodosic.

“Non so come funzioneranno le cose per le convocazioni, ma credo molto nelle nostre possibilità di andarci”. Il presidente della Federazione Gianni Petrucci non ha chiuso la porta in faccia a nessuno, neanche a Datome e Belinelli. Sarà il CT Meo Sacchetti a prendere la decisione finale e decidere se aggiungere una stella ad una perfetta costellazione che ha illuminato la sera di tutti gli italiani.