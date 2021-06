Creare ed editare post su Instagram: presto sarà possibile anche attraverso l’interfaccia della versione Desktop del social network

Importanti novità in arrivo per Instagram: nella sua versione Desktop, presto sarà possibile realizzare azioni fino ad ora possibili soltanto attraverso l’applicazione per dispositivi mobili come, ad esempio, creare ed editare post.

Diverse sono infatti le funzioni fondamentali del social network non ancora rese disponibili nella sua versione Desktop come appunto la possibilità di creare e aggiornare/editare i post da pubblicare per i contatti/followers.

Lo sviluppatore/informatore italiano Alessandro Paluzzi – come riportato dal sito web hwbrain.it – ha mostrato, tramite il suo canale Twitter, degli screenshot relativi alla versione beta della nuova applicazione Instagram per Desktop grazie alla quale l’utente potrà finalmente compiere le seguenti azioni:

inserire con il metodo drag and drop foto e video;

ritagliare parti di immagini;

taggare persone e posizioni;

inserire dei filtri.

L’interfaccia per la nuova versione Desktop sembra inoltre riprendere quella già presente sull’applicazione per dispositivi mobili al fine di semplificare l’esperienza d’uso di ogni utente. Si tratta, però, di una versione beta e quindi ancora soggetta a possibili modifiche e cambiamenti.

E’ inoltre ancora sconosciuta la data scelta per il rilascio di questa nuova versione. Non ci resta che attendere allora!