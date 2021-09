Inter-Bologna, nerazzurri con la Co-La: le probabili formazioni del match

Alle 18:00 Inter e Bologna in campo a San Siro per la quarta giornata di Serie A. Inzaghi lancia la coppia tutta argentina Lautaro-Correa

Dopo la cocente delusione in Champions League contro il Real, l’Inter di Simone Inzaghi si rigetta nel campionato dove alle 18:00 la attende il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic artefice di un’ottima partenza in campionato con 7 punti nelle prime tre giornate, gli stessi dei nerazzurri.

QUI INTER – Inzaghi è tentato di schierare un undici inedito rispetto le prime giornate con tanti cambi per far riposare gli uomini chiave in vista dei prossimi impegni che vedranno i nerazzurri impegnati martedì contro la Fiorentina e Sabato contro l’Atalanta. D’avanti ad Handanovic, al centro della difesa possibile una giornata di riposo per De Vrij a favore di Ranocchia con ai sui lati Skriniar e Bastoni. Cambi anche a centrocampo dove gli unici confermati restano Barella e Brozovic che saranno affiancati da Vidal, mentre sugli esterni spazio dal primo minuto per Dumfries e Dimarco. Dzeko dopo averle giocate tutte riposerà a favore della coppia tutta argentina Lautaro Martinez-Correa.

QUI BOLOGNA – La squadra allenata da Mihajlovic vuole dare continuità all’ottimo avvio di stagione conquistando punti anche al Meazza contro i campioni d’Italia in carica. La linea difensiva a quattro vedrà l’arretramento dell’ex della gara Medel a difensore centrale accanto a Bonifazi, sugli esterni spazio a De Silvestri a destra e Hickey a sinistra. Centrocampo a tre con Dominguez in mediana e la coppia Svamberg-Soriano mezze ali pronte a pungere la difesa nerazzurra con i loro inserimenti. Tridente offensivo composto da Orsoli, Barrow e Arnautovic (altro ex interista).

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; L. Martinez, J. Correa. All: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All: Mihajlovic.