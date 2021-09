Pelé nuovamente ricoverato in terapia intensiva

É tanta la preoccupazione per Pelé, ma per fortuna le sue condizioni di salute sono stabili. Le parole della figlia sono rassicuranti: “È tutto sotto controllo”

Edison Arantes do nascimento, conosciuto in tutto il mondo come Pelé, è stato ricoverato nuovamente in terapia in tensiva all’ospedale Albert Einstein, a San Paolo, per un problema di reflusso, dopo l’operazione al colon dei giorni scorsi.

Nella fine di agosto si è recato in ospedale per dei controlli abituali, ma gli esami hanno riscontrato un cancro al colon, così il 4 settembre, il brasiliano è stato operato per rimuovere il tumore al colon destro. La laringite è il motivo del suo ultimo ricovero in terapia sub-intensiva.



La leggenda italiana vuole tranquillizzare i suoi fan e comunica queste parole:

“Amici miei, grazie mille per i messaggi di affetto. Ringrazio Dio perché adesso mi sento bene, ma soprattuto perché ha consentito al dottore Fabio e il dott. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato sottoposto a un intervento chirurgico di lesioni sospette al colon destro. Il tumore è stato identificato durante gli esami di cui ho parlato la settimana scorsa. Fortunatamente sono abituato a festeggiare grandi vittorie accanto a voi. Affronterò questa partita con un sorriso sul viso, tanto ottimismo e gioia per vivere circondato dall’amore dei miei amici e parenti”.

Anche la figlia Kely Nascimento conforta i fan sulle sue condizioni di salute con queste parole: “Un passetto indietro e due avanti”. La figlia ha anche condiviso una foto su Instagram, la quale ritrae Kely e O Rey attento e sorridente che indossa un piumino a causa del freddo della città di Santos. La figlia aggiunge: “C’è molta ansia nel mondo in questi giorni e noi non vogliamo aggiungerla.”



Dunque, il suo stato di salute è stabile, ma i medici devono sorvegliarlo in via precauzionale e non si sa ancora quando potrebbe lasciare la struttura.