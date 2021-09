Bimbo morto a Napoli: aperta un’inchiesta

La Procura ha aperto un’inchiesta sul bimbo morto a Napoli dopo essere precipitato dal balcone. Sarebbe stato fermato un 38enne

Un intero quartiere completamente sconvolto dalla tragedia immane del bimbo morto a Napoli. Durante la giornata di ieri, in via Foria, arteria che collega Piazza Carlo III a Piazza Cavour, un bambino di soli tre anni è precipitato dal balcone della sua abitazione, al terzo piano del palazzo. La dinamica della tragedia, almeno per ora, risulta poco chiara. Ecco perché la Procura di Napoli ha deciso di aprire un’inchiesta.

La salma del piccolo è stata trasportata in obitorio e sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni. Ancora molte le zone d’ombra attorno alla vicenda del bimbo morto a Napoli. Il palazzo da cui è precipitato sorge vicino a via Giuseppe Piazzi, non lontano dalla Caserma Garibaldi, sede del Giudice di Pace, e dall’incrocio con via Rosaroll.

La comunità si è subito stretta intorno alla famiglia, la quale è molto conosciuta in zona. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il bambino di tre anni all’ospedale Pellegrini. I medici, purtroppo, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Il bambino, infatti, avrebbe compiuto un volo di circa venti metri prima di impattare il suolo. Il Procuratore della Repubblica avrebbe fermato ieri un 38enne, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio. L’uomo è un domestico, e stava aiutando la madre del piccolo a badare al figlio.