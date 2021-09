Salernitana-Atalanta: le probabili formazioni del match

La Salernitana vuole dare uno scossone al pessimo inizio di stagione. Gasperini scioglie i nodi sulle condizioni di Luis Muriel

Allo Stadio Arechi di Salerno va in scena il match valido per la quarta giornata della Serie A. Salernitana e Atalanta si daranno battaglia a partire dalle ore 20:45. Il match sarà visibile in streaming e in diretta su Dazn.

QUI SALERNITANA – Castori si affida ancora a Belec tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Gyomber, Strandberg e Gagliolo. Kechrida e Zortea agiranno sugli esterni di centrocampo con Coulibaly, Di Tacchio e Obi a far legna e ripartire. In attacco dovrebbe essere la volta del tandem composto da Bonazzoli e Simy.

QUI ATALANTA – Gasperini non ha dubbi: Musso sarà il portiere titolare. Contro la Salernitana la linea difensiva nerazzurra dovrebbe essere composta da Toloi, Demiral e Djimsiti. Maehle e Gosens si occuperanno di arare le zone laterali del campo con le loro falcate, mentre Koopmeiners e Freuler agiranno in cabina di regia. Vista l’indisponibilità di Muriel dovrebbe essere la volta di Ilicic e Malinovskyi alle spalle di Zapata.

Le probabili formazioni del match

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M, Di Tacchio, Obi, Zortea; Bonazzoli, Simy.

All.: Castori.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi, Zapata.

All.: Gasperini.

Arbitro: Valeri.