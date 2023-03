Inter, Pedullà sull’arbitro Chiffi: “Non può farlo”

di Michele Mastia

Non finiscono le polemiche post Inter-Juventus. Gli episodi assai discussi dei tocchi di mano prima di Rabiot ed i due successivi di Vlahovic continuano a far discutere ed a spaccare l’ambiente. Sul tema è intervenuto anche Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, che ai microfoni di Sportitalia ha fatto il punto sulla vicenda e sulla designazione dell’arbitro Chiffi.

Inter, le parole di Pedullà

“Chiffi non può dirigere Inter-Juve. Non sono d’accordo con Mazzoleni. Mi riesce difficile credere che l’arbitro non vada a vedere la situazione con i suoi occhi. Il Var così sembra inutile. Rocchi ha detto che la gestione della partita non gli è piaciuta e io sono d’accordo. Bisognerebbe guardare tutte le immagini, come Vlahovic si aggiusta il pallone. Per me il serbo fa fallo. Il protocollo Var non esiste. Non c’è una regolamentazione che dice quando deve andare o no allo schermo. Così si torna indietro perchè ci sono delle cose incomprensibili. Quello che successe in Juventus-Salernitana è inammissibile”.