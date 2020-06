A San Siro si chiude la giornata di recupero della venticinquesima giornata di Serie A con Inter-Sampdoria. Le probabili formazioni del match

La venticinquesima giornata – la prima post lock-down da Coronavirus – di Serie A si chiude con la sfida tra Inter-Sampdoria a San Siro (deserto).

I nerazzurri vogliono ripartire col piede giusto e sperano ancora in qualche chance per la corsa allo Scudetto. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli, i ragazzi di Conte vogliono accorciare le distanze dalla Juventus e dalla Lazio e giocarsi tutto nelle ultime 10 giornate.

La Sampdoria dell’ex Ranieri però non è intenzionata a stendere il tappeto rosso e cercherà i tre punti per cercare di allontanarsi dalla zona calda: i blucerchiati sono a +1 sui cugini del Genoa e sul Lecce di Liverani. Una vittoria potrebbe dare fiducia a Quagliarella e compagni in vista del finale di stagione.

Il fischio di inizio è atteso per le 21:45 e sarà possibile vederlo in diretta su SKY.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria