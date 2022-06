Inter, Schouten per il dopo Brozovic: cosa c’è di vero?

L’Inter lavora a testa bassa per rinnovare il centrocampo. Complice anche la stanchezza accumulata dall’incredibile trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu, la squadra di Simone Inzaghi ha necessità di guardarsi intorno per cercare un sostituto all’altezza dei tre titolari. Nel ruolo di mediano, posizione occupata inamovibilmente da Marcelo Brozovic, il nome più caldo è sicuramente quello di Jerdy Schouten.

Schouten: caratteristiche fisiche e tecniche

Schouten è un centrocampista difensivo di 25 anni alto 185 cm. Il fisico longilineo gli consente di recuperare numerosi palloni lottando nella zona nevralgica del campo, aiutato anche dalle sue lunghe leve. Predilige giocare come mediano in un centrocampo a tre, ma all’occorrenza si è dimostrato anche in grado di ricoprire tutti gli altri ruoli in quella zona. Nell’Inter di Simone Inzaghi andrebbe a prendere quasi sicuramente il posto di vice-Brozovic, ma all’occorrenza saprà farsi trovare pronto anche per far rifiatare i compagni di reparto. Le sue prestazioni nella seconda parte di stagione gli sono valse anche una convocazione in nazionale maggiore. Chissà che l’Olanda non possa pensare di farlo salire a bordo della spedizione Mondiale di questo novembre/dicembre.

La valutazione

Secondo il portale online Transfermarkt, la valutazione del centrocampista si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Lo stipendio dell’olandese è chiaramente un fattore determinante, percepisce infatti “solo” 0,5 milioni di euro all’anno. Per il Bologna è un profilo che si avvicina molto agli “intoccabili”, ma a fronte di un’offerta importante – magari intorno ai 15 milioni – i rossoblu potrebbero vacillare e l’Inter potrebbe trovare il suo nuovo mediano.