Inter-Torino, le probabili formazioni del posticipo del 32° turno

A “San Siro” l’Inter-Torino si sfidano nel posticipo che chiude il 32° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Inter-Torino chiude il programma del 32° turno della Serie A. Si affrontano due squadre non in un grandissimo momento di forma. I padroni di casa vengono dal pareggio con il Verona, che ha fatto infuriare Conte, il quale ha messo in dubbio il suo futuro a Milano.

I granata, nonostante la vittoria casalinga con il Brescia, non possono dirsi ancora tranquilli, visto che Genoa e Lecce non sono lontanissimi. In classifica l’Inter è quarta con 65 punti, appena dietro a Lazio e Atalanta. Il Torino è 16° con 34 punti, appena 5 punti sopra la zona retrocessione.

Il fischio di inizio è atteso per le 21:45 e sarà possibile vederlo in diretta su Sky.

Le probabili formazioni di Inter-Torino