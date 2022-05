Internazionali d’Italia 2022, il tabellone maschile: Sinner dal 1° turno

L’attesa per il ritorno degli Internazionali d’Italia è finito: tutto pronto al Foro Italico per il via all’edizione 2022 del torneo su terra con i vari campi pronti ad ospitare i grandi nomi del circuito ATP e WTA. Una settimana intesa a partire dal 8 maggio fino al 15, che verranno preceduti dalla due giorni di qualificazioni previsti in questo weekend.

Senza Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, quest’ultimo fermato dal recente infortunio alla coscia sinistra, l’Italia si presenta “in casa” nel tabellone principale con Sinner tra le 16 migliori teste di serie, a cui si aggiungono Sonego e Fognini più le wild-card Cobolli, Nardi (al posto di Musetti), Arnaldi e Passaro per sfida il big del campo internazionale.

Tutti presenti, eccezion fatta per Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Gael Monfils e Andy Murray. Quest’ultimo avrebbe dovuto prendere parte alle qualificazioni del torneo ma un malessere fisico gli ha impedito di presentarsi nella Capitale.

Il tabellone principale

Prima della cerimonia del sorteggio per il tabellone principale Maschile agli Internazionali d’Italia, sono state definite le 8 teste di serie con i possibili incroci nei quarti di finale. Questa la disposizione:

Djokovic – Auger-Aliassime

Nadal – Ruud

Rublev – Tsitsipas

Alcaraz – Zverev

Per quanto riguarda gli italiani, tutti partiranno dal 1° turno: Sinner viene sorteggiato con lo spagnolo Martinez ed in caso di successo potrebbe trovare uno tra Fabio Fognini o Dominic Thiem al 2° turno. Match duro anche per Sonego contro Shapovalov ma in generale l’urna non è stata benevola, neanche con gli esordienti. Infatti per Cobolli c’è la sfida con l’americano Brooskby, Passaro se la vedrà con Garin (eventuale 2° turno con Alcaraz), Nardi con Norrie ed infine Arnaldi contro Marin Cilic.

Andando avanti con il tabellone, per Sinner o Fognini potrebbe esserci un possibile ottavo di finale contro Rublev ed un eventuale quarto con Tsitsipas. Ma tutto dipenderà dalla condizione fisica dei due tennisti, apparsi un po’ appannati di recente. Ma con la spinta del pubblico di Roma, tutto è possibile.

Di seguito, il tabellone maschile completo per Internazionali d’Italia:

Il 1° turno delle italiane nel campo femminile

Non solo uomini agli Internazionali d’Italia 2022 a Roma: sorteggiato anche il tabellone femminile con una folta rappresentanza italiana presente.

Questo il 1° turno delle azzurre:

Trevisan-Zhang

Cocciaretto-Bencic

Bronzetti-Osorio

Giorgi-Tomljanovic

Paolini-Teichmann

Questo il main-draw completo per il campo femminile: