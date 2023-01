Alex Wyse e Sophie and The Giants: l’intervista esclusiva di Zon.it

Venerdì 20 gennaio 2023 su tutte le piattaforme digitali e in radio è uscito il nuovo

singolo di Alex Wyse “Dire, fare, curare” con il featuring della star internazionale Sophie and The Giants.

Alex Wyse e Sophie and The Giants: il brano è presente nell’album “Ciò che abbiamo dentro”

La versione originale della canzone è inclusa nell’album “Ciò che abbiamo dentro”, pubblicato lo scorso ottobre su etichetta 21co e distribuito da Artist First.

“Ciò che abbiamo dentro”: ecco la tracklist completa

Ciò che abbiamo dentro Stelle in Antartide Mano ferma Non ho paura Linea della vita Dire, fare, curare Quanto pesa la città Titolo di un libro Siamo speciale Torna a casa Noi

L’amore è una tema costante nelle canzoni dell’artista comasco

All’interno dei testi e delle canzoni di Alex ritroviamo una costante, un tema sempre puntuale, sempre presente: l’amore. La sensibilità dell’artista valica i confini del tempo e dello spazio, è un diario intimistico e potente che arriva dritto al cuore, lo afferra e lo culla, come per incanto. I verbi “Dire Fare Curare” sono una stretta allo stomaco, indicano una via da percorrere. Questi verbi tracciano i passi di una strada costellata da tutte le emozioni possibili: “Dire” per accarezzare l’anima con le parole, delicatamente; “Fare” per indicare le azioni da compiere al fine di dimostrare tutto il sentimento di questo mondo; “Curare” per staccare un pezzettino della propria interiorità con il solo scopo di far stare bene un’altra persona e di vederla volare e splendere, con tutta la bellezza e la meraviglia possibili. Questi tre termini si riconoscono e si abbracciano, la loro unione è come un graffio eterno e indelebile nella memoria. Le lacrime brillano come rugiada al sole, sono delle gocce di pioggia che bagnano la pelle del cuore, indurita dalle troppe delusioni. Tutto è morbido e “DIRE”, “FARE”, “CURARE” fanno l’amore e, finalmente, sorridono perché sono immensamente felici di essersi ritrovati.

Alex Wyse e Sophie and The Giants: l’intervista esclusiva di Zon.it

Alla domanda “Che cos’è l’amore per voi?”, Alex e Sophie, in preda allo stupore e alla dolcezza, hanno risposto:

“Io penso che l’amore consista nel sentirsi al sicuro con qualcuno. Si può stare insieme e comprendere i silenzi dell’altro. Si può dire davvero cosa si pensa, senza il timore di essere giudicati. Quando c’è l’amore c’è una forte e veloce intesa” – ha dichiarato Sophie.

“Questa – ha aggiunto Alex – è una grande domanda. Sì, penso più o meno una cosa simile. L’amore in generale è una cosa difficile da spiegare per quello che è perché penso che, appunto, poi cambi da persona a persona e a seconda di chi hai davanti, quindi penso che non ci sia una definizione del tutto unica. Sicuramente è l’accettarsi, è il comprendersi e comprendere quel senso di tranquillità e leggerezza che ti può portare. Bisogna stare solo attenti a non farla diventare un’ossessione perché secondo me c’è quella barriera fine che può, forse, rovinare la definizione di amore perché poi se diventa “troppo” e non è “controllato”. […] È giusto che non abbia limite ma deve rimanere sempre sul “piano tranquillità” e stare con l’altra persona senza oltrepassare il suo volere”.