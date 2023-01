Salerno, rapina in supermercato di Torrione: rubati 1.500 euro

Registrata un’altra rapina in un supermercato a Salerno, questa volta in zona Torrione. Dopo il colpo messo a segno in zona stadio “Vestuti”, nel centro di Salerno, stavolta è stato preso di mira un esercizio commerciale della zona orientale.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino e sulla base delle testimonianze di alcuni clienti che hanno dato l’allarme, sarebbero tre i malviventi che hanno agito, indossando delle maschere bianche, e fatto irruzione nel market di via Bello, a Torrione, zona di Salerno. Il bottino sarebbe di 1.500 euro.

Un piano studiato da parte dei tre ladri armati di coltello e pistola: due di loro avrebbero fatto da palo mentre il terzo sarebbe andato dalla cassiera e si sarebbe fatto consegnare l’incasso. Si indaga sulla presenza di un quarto complice che avrebbe probabilmente atteso la fine dell’operazione in auto.